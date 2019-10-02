رياضة | صدمة جديدة.. ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقته الكبري لصالح توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقته الكبري لصالح توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث كان النادي الملكي يستهدف التعاقد مع لاعب متألق بالدوري الهولندي، ولكنه بات مهددًا بخسارته خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ريال مدريد أصبح مهدد بخسارة صفقة التعاقد مع اللاعب فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بعدما دخلت بعض الأندية الأوروبية في مفاوضات قوية لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبرز المهتمين بالتعاقد مع فان دي بيك وينوي التحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق بشكل كبير.

وكان نادي ريال مدريد قد تراجع عن التعاقد مع فان دي بيك الصيف الماضي بسبب رغبة زين الدين زيدان في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا، ولكن لم ينجح النادي الملكي في حسم التعاقد مع الصفقتين.