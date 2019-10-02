رياضة | بعد السقوط أمام كلوب بروج.. 5 لاعبين على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السقوط أمام كلوب بروج.. 5 لاعبين على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد برئاسة مدربه فلورنتينو بيريز التخطيط لصفقات سوق الانتقالات الصيفية القادم، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق الملكي بصفقات قوية خاصة بعد تراجع مستوي ونتائج الفريق بالموسم الحالي 2019 -2020.

وأكد تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يضع أعينه صوب 5 لاعبين جدد يراقبهم خلال مباريات دوري أبطال أوروبا المقامة في الأيام الحالية، وذلك تمهيدًا للتعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

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وذكرت صحيفة "آس" أن ريال مدريد سيقوم بارسال كشافين لمتابعة مباراة أياكس الهولندي ضد فالنسيا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يتاعب فان دي بيك وحكيم زياش وديفيد نيريس، كما يضع أيضًا الثلاثي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والمكسيكي ألفاريز علي رادار صفقاته في الموسم المقبل، ويرغب النادي الملكي في متابعة اللاعبين بشكل مباشر قبل حسم التعاقد معهم.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبأ.