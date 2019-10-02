رياضة | فايلر ينهي محاضرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر ينهي محاضرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ منذ قليل محاضرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب السلام؛ لمواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري العام.

وحرص فايلر؛ على منح لاعبو خط الوسط بعض التعليمات الخاصة؛ وشرح نقاط القوة والضعف للمنافس؛ على أن يتم إعلان ااتشكيل الرسمي فور الوصول لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا يوم الجمعة المقبل في أسوان استعدادًا لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي مضيفه أسوان يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مباراة الإنتاج الحربي.