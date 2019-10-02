رياضة | طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي يعاين أرضية ملعب السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي يعاين أرضية ملعب السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي على معاينة أرض ستاد السلام وذلك فور وصوله إلى الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

وفور وصول طاقم الحكام بقيادة محمد الصباحي قام بمعاينة ملعب المباراة للاطمئنان على كافة الأمور قبل بداية المباراة.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد بالفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.