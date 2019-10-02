رياضة | تشكيل نابولي أمام جينك في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل نابولي أمام جينك في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ميريت.

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خط الدفاع : مانولاس - كوليبالي - ماريو روي - ديلورينزي.

خط الوسط : فابيان - الان - كاليخون - الماس.

خط الهجوم : لوزانو - ميليك.

وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا كبير على حساب فريق ليفربول بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ملعب السان باولو.