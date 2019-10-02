رياضة | تعادل مثير للسكة الحديد أمام الدخان ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للسكة الحديد أمام الدخان ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم مع فريق السكة الحديد، بقيادة جمعه مشهور، بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادى تلدخان استعدأدا لمنافسات القسم الثالث.

خاض فريق الدخان الشوط الأول بتشكيل أحمد عمر، ومصطفى يوسف، وصابر أشرف، ومصطفى صلاح، ومحمد قرنى، والحسينى طه، وأحمد موكشا، ومحمود حنفي، وأحمد أنيس، ومصطفى السيد، ويوسف شعبان، وإشترك في الشوط الثاني أحمد عطا، يوسف شعبان، وحسن جاد، والافريقي النى.

بينما بدأ السكة بتشكيل يضم: أبراهيم شعللها، مصطفى عبد ربه، وأحمد على، ومصطفى جلال، ومتولى حافظ، وأحمد ربيع، وفوزي الكاشف، وأحمد عبد المنعم كشرى، ويوسف عطا، وياسر رضا.

وإشترك في الشوط الثاني كلا من: محمد عبد الرحيم ريعو، ومحمد عبد الفتاح شولا، ومحمود سعيد الصقر، وأحمد خالد، ومحمد جمال،ومحمد عاطف، وحسن بشندى ومحمد قطب، ومحمد فارس، ومحمد مصطفى.

تقدم السكة الحديد بهدف فوزي الكاشف من عرضية أحمد عبد المنعم كشرى في الدقيقة 16.

وتعادل مصطفى السيد للدخان من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19بالشوط الأول.

وشهد اللقاء تألق حارس مرمى السكة الحديد إبراهيم شعللها لتصدية أكثر من إنفراد من أحمد أنيس ومصطفى السيد لاعبا الدخان.

وطرد حكم اللقاء بطرد المدرب المساعد للفريق السكة إيهاب بيتا للإعتراض على في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وإدار اللقاء تحكيمي الحكم وائل عبد الله، وعبد الرحمن ناجح مساعد أول، وهانى أبو اليمين مساعد ثانى٠

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وصرح علاء أبراهيم المدير الفني لفريق الشرقية للدخان أن المباراة كانت تجربة مفيدة للفريقين وكانت مباراة قوية في التجربة الاخيرة استعدأدا لمنافسات القسم الثالث.

ويستعد فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء أبراهيم لخوض مباريات المجموعة السادسة مجموعة الجيزة حيث يلاقى نظيرة المصرية للاتصالات في افتتاح مشوار الفريق في الموسم الجديد.

بينما فريق السكة الحديد يستعد لخوض مباريات المجموعة الخامسة مجموعة القاهرة حيث يلاقى نظيرة طوخ٠

وكان فريق الدخان تعاقد مع أحمد أنيس مهاجم الترسانة، وأحمد عطا مهاجم بورتو،

ومحمد الحسيني لاعب البلاستيك، وأحمد جودة لاعب العبور،وأحمد موكشا لاعب حرس الحدود، ومحمد مناع من مياة البحيرة، وأحمد صالح من جينيس، ومحمد قرنى من نبروة، ومحمود عاطف من جمهورية شبين، وإسلام نور حارس مرمى، وصابر الشيمى لاعب الفيوم٠

ويقود الشرقية للدخان جهاز فني يضم علاء ابراهيم مدير فني، وايهاب عبد الرحيم مدرب عام، وخالد عبد الرحمن مدرب، وأحمد فوزي مدرب حراس مرمى ،ووليد سيد مدير إدارى، هشام جابر إدارى، وحسن فؤاد طيب، وممدوح محيى علاج طبيعي، وائل بهاء أخصائي علاج طبيعي، وأيمن كساب مدلك٠

وكان فريق الدخان خاض عدد من المباريات الودية حتى الآن فاز فيها على الفيوم بهدف، وعلى ديروط ، وعلى البلاستيك بهدف أيضا، وتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وخسر من النجوم بهدفين مقابل هدف ٠

بينمايقود السكة الحديد جهاز فني يضم جمعة مشهور مدير فني، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي، وحسين أبراهيم مدلك، ومحمد جمال مدير إدارى، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكورة٠

وكان فريق السكة خاض 16 مباراة ودية حتى الآن منذ بداية فترة الإعداد حيث فاز على البطل الأوليمبي 9-0 ، والسويس 4-3، وجينيس 4-2، ومصر للتأمين 2-1، والشمس 1-0، وغزل السويس 1-0 ، والشهداء 3-1 ، والرباط والانوار 3-1، وبلدية الاسماعيلية 3-1، وسيراميكا كليوباترا 1-0، وبنى سويف 1-0،

وتعادل مع الداخلية 0-0 ، وميجا سبورت 2-2، وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا 2-1، وبنى سويف 2-1، والداخلية 1-٠0

ويختم فريق السكة الحديد مباريات الودية بلقاء جولدى يوم الخميس المقبل على ملعب نادى السكة الحديد ٠