رياضة | عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم برشلونة قبل مواجهة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برشلونة عن إصابة أحد نجومه قبل ساعات من مباراته المنتظرة أمام إنتر ميلان في التاسعة من مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن الوافد الجديد جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق الأول أصيب ولن يتواجد في ملعب كامب نو.

وأفاد برشلونة في بيانه بأن فيربو شعر ببعض الآلام في الركبة عقل نهاية تدريبات أمس الثلاثاء.

وأشار برشلونة إلى خضوع فيربو لفحوصات طبية اليوم الأربعاء لمعرفة حالته وتبينت إصابته في أوتار الركبة اليمنى.

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وألمح برشلونة إلى أن فيربو كان أحد اللاعبين الذي سجلوا في مباراة خيتافي يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني في المواجهة التي انتهت بفوز البلاوجرانا بهدفين نظيفين.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني في أغسطس الماضي عن تعاقده الرسمي مع جونيور فيربو من نادي ريال بيتيس لمدة خمي مواسم حتي نهاية موسم 2024.

واجتاز جونيور فيربو الفحص الطبي في برشلونة عقب وصوله لمقر النادي صباح اليوم لإنهاء الرتوش الأخيرة في الصفقة والتي كلفت النادي 30 مليون يورو بواقع 18 مليون يورو مبلغ ثابت بالإضافة إلى 12 متغيرات.

ووقع فيربو على عقود انضمامه الرسمية لنادي برشلونة خلال جلسة عقدها مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قبل المؤتمر الصحفي.

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