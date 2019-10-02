رياضة | ريال مدريد يحدد أول ضحايا السقوط الأوروبي أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد أول ضحايا السقوط الأوروبي أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة غير متوقعة يفكر نادي ريال مدريد بجدية في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك بعد تعادل الفريق الملكي مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "الدون بالون" الإسباني، أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد يقترب من مغادرة قلعة "السانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل، حيث تفكر الإدارة في الموافقة على رحيل اللاعب بعد تراجع مستواه بشكل كبير.

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وكان "كورتوا" تعرض لإنتقادات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0، كما حملته الجماهير مسؤولية التعادل مع كلوب بروج 2-2 في لقاء الجولة الثانية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يتجه للموافقة على رحيل "كورتوا" الصيف القادم، والتعاقد مع حارس مرمي جديد، وتتجه إدارة النادي الملكي لضم حارس أتليتكو مدريد "أوبلاك" بعد تألقه مع الاتليتي في الفترة الأخيرة.

وأوضح الموقع الاسباني أن نادي بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع "كورتوا" لخلافة الحارس العملاق مانويل نوير.