رياضة | قائمة طنطا لمواجهة بيراميدز غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة طنطا لمواجهة بيراميدز غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفنى عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدا بالجولة الثانية من دوري الممتاز في الثالثة عصرا، وجاءت القائمة التي تضم 21 لاعبا كالتالي:-

اسلام طارق، ومحمد فتحى، ومحمد الشاذلى، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشرى، ومحمد حسام، وإيهاب سمير، وأحمد فهمى، وباسم عبدالعزيز، وأحمد الشناوى، وتاديو لوانجا، ووليد عادل، وأحمد قطاوى، وعبدالرحمن الدح وأحمد الألفى واسلام فؤاد، ومصطفى أمين، وحسام غالى، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.

يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز علي إنبي برباعية نظيفة، ويأتي طنطا في المركز السابع برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف نظيف عن طريق اسلام فؤاد.

اخر لقاء جمع طنطا وبيراميدز كان يوم 9/10/2018، بمسابقة كأس مصر، وفاز بيراميدز بصعوبة بنتيجة 3/2، حيث تقدم طنطا بهدف عن طريق محمد شيكا، ثم عادل البرازيلي كينو النتيجة، والذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن يعادل طنطا النتيجة بهدف عن طريق ضربة جزاء سجلها عبدالرحمن الدح، ثم قاد 'قفشة' فريقه للفوز بتسجيله الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بإعلان فوز بيراميدز واقصاء طنطا من كأس مصر.

- أول مباراة بالمسمى الجديد بينهم في الدوري

عندما نعود لتشكيل المنافسين سنجد أن اللاعبين الذين سجلوا رحلوا عن كلا الفريقين، وأيضا المديرين الفنيين.

- طنطا

وجاء تشكيل طنطا في تلك المباراة، إسلام طارق في حراسة المرمى، وسليمان عبدربه، ومحمد أسعد، ومحمد الشاذلي، ومحمد العشري، وعلاء الدين كمال، وحسام غالي، ومصطفي أمين، ومحمود نجاح، وعبدالرحمن الدح، ومحمد شيكا.

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غادر صفوف طنطا كل من علاء الدين كمال الذي انتقل لأبو قير للأسمدة في يناير الموسم الماضي علي سبيل الإعارة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، ومحمود نجاح الذي انتقل لصفوف كوكاكولا ثم الألومنيوم، ومحمد شيكا الذي كان معارا من بتروچيت، قبل أن يتولي المزين الإدارة الفنية للفريق وقطع إعارته في انتقالات يناير، وانضم هذا الموسم لنادي منتخب السويس علي سبيل الإعارة.

وأيضا عبدالناصر محمد المدير الفني لطنطا حينها، والذي غادر طنطا عقب تعادله مع فريق الأوليمبي بالجولة الثامنة من دوري القسم الثاني الموسم الماضي.

- بيراميدز

أستمر بصفوف بيراميدز كل من أحمد الشناوي، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق، عبدالله بكري.

ورحل كل من حمادة طلبة، مهند لاشين، مجدي قفشة، كينو، رودريجينيو، كارلوس ادواردو، ورحل أيضا المدرب ريكاردو لافولبي الذي كان يتولي الإدارة الفنية للفريق حينها.

ويلتقي الفريقان متساويان في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط، حيث فاز بيراميدز علي إنبي في افتتاح الدوري الممتاز برباعية نظيفة ليتصدر البطولة في أول جولة، ومثله حقق طنطا فوزا مفاجئا علي وادي دجلة خارج أرضه.