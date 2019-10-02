رياضة | لأول مرة...الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة...الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ بالقميص الأسود لأول مرة خلال مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري العام.

وأعلن النادي الأهلي رسميًا عن الزي الاحتياطي لفريق الكرة والذي سيرتديه في مباريات الموسم الجديد 2019-2020.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"االأهلى وامبرو راجعين بعد ٤٠ سنة، دعونا نرفع الستار عن قميص الأهلى الإحتياطى لموسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠".

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وكان الأهلي قد ظهر بمقيص الفريق الجديد في مباراة الفريق الماضية أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتي حقق فيها الفز برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف نظيف للاعبه رمضان صبجي.