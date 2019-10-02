شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد غياب ناتشو لفترة طويلة عن الملاعب والان مع التفاصيل
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن احتمالية غياب الإسباني "ناتشو فيرنانديز" مدافع نادي ريال مدريد قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.
الإصابة التي تعرض لها ناتشو مع ريال مدريد.
وكان ناتشو قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بسبب تدخل قوي من أحد لاعبي الخصم ولم يستطع إستكمال المباراة.
ماركا تكشف عن فترة غياب ناتشو وحجم إصابته.
وأكدت صحيفة ماركا أن ناتشو قد يغيب عن الملاعب لفترة كبيرة قد تصل إلى شهرين ونصف بسبب تعرضه إلى إصابة بقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.
نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا
وانتهت المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وكلوب بروج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وبهذه النتيجة يحصد ريال مدريد أول نقطة له في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الرابعة بينما يصبح رصيد كلوب بروج نقطتين في المركز الثاني.
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