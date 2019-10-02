تعرف على تشكيل جينك ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نظيره نادي جينك البلجيكي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل جينك ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: كوكي خط الدفاع: كوستا، لوسومي، اورنين، ميهال. خط الوسط: بيرجي، هروسوفسكي، مينامينو، هاجي، بونغوندا. خط الهجوم: سامتا. Advertisements تشكيل نابولي ضد جينك بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: ميريت خط الدفاع: مانولاس، كوليبالي، روي، لورينزو. خط الوسط: كابيخون، لوريرو، ألماس، رويز. خط الهجوم: ميليك، لوزانو. ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي نابولي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع بدون نقاط.

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