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مدرب حراس بلجيا يشيد بكورتوا مع ريال مدريد

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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي ضد كلوب بروج بهدفين لمثلهما، في إطار المبااراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثانية من دور المجموتعات لبطولة .

وأشار اروين ليمينز مدرب حراس مرمى منتخب بلجيكا، بالمستوى والأداء الذي يقدمه تيبوا كورتوا رفقة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحارس البلجيكي يستحق التعامل بصورة أفضل من جانب الجماهير . 

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وأكد ليمينز أنه يحصل كورتوا على دعم جماهير ريال مدريد، نظرًا لأنه حارس رائع ويقدم دائمًا مستويات جيدة للغاية . 

وأشار مدرب حراس بلجيكا، أن ريال مدريد يحتاج إلى بناء فريق جديد، من أجل العودة إلى منصات التتويج، ومنح السعادة لجماهيره.

وأضاف أن أهداف لقاء بروج ليست مسؤولية كورتوا وحده، الهدف الأول كان غريبًا ولكن المشكلة في الفريق.

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