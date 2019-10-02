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غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد إنتر

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يستعد ملعب كامب نو لإستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد إنتر، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة ضد إنتر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، جيرارد بيكيه، لينجليه، نيسلون سيميدو .

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خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، أرثر .

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، كارليس بيريز .

حلم الصدارة يرواد برشلونة ضد إنتر

ويدخل برشلونة ضد إنتر في مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المجموعة، وهو الهدف ذاته لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث أن الفوز للنيراتزوري سيجعل منه بطلًا للمجموعة.

وذلك بعدما قد تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعة، كما تعادل إنتر مع نظيره سلافيا براج، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة .

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