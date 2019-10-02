شكرا لقرائتكم الصخرة فى معايشة إسبانية وإنجليزية تمهيدا لاقتحام التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجم جديد من لاعبى الجيل الذهبى للكرة المصرية، يستعد لاقتحام مجال التدريب بعد عمله لفترة فى مجال الإعلام.

وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى والكرة المصرية السابق يستعد للسفر لمعاقل أكبر الدوريات الأوربية وبالتحديد فى إسبانيا وإنجلترا، لقضاء فترات معايشة قبل العمل بشكل رسمى فى مجال التدريب.

وحصل وائل جمعة على العديد من الرخص التدريبية فى مصر، قبل أن يقرر السفر لثقل قدراته التدريبية خاصة بعد تلقيه العديد من العروض التدريبية، إلا أنه اعتذر عنها مفضلاً خوض المجال التدريبى بعد التعايش مع أكبر المدربين فى أوروبا.

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وعمل وائل جمعة كمدير للكرة بالأهلى بعد اعتزاله لفترة قبل أن يحترف المجال الإعلامى إلا أن الصخرة استقر على العمل فى المجال التدريبى خلال الفترة المقبلة.

ويعمل وائل جمعة محللا كرويا فى احدى المحطات العربية لتحليل الدوريات الأوروبية، ويرغب فى اقتحام مجال التدريب خلال الفترة القادمة.

ولعب الصخرة فى الأهلى فى الفترة من 2001 إلى 2014 ونجح فى التتويج معه بلقب الدورى 8 مرات والكأس 3 مرات وكأس السوبر 6 مرات ودورى أبطال أفريقيا 6 مرات والسوبر الأفريقى 5 مرات.

كما ساهم فى تتويج المنتخب الوطنى بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.