شكرا لقرائتكم وليد سليمان يرفض دور الموظف في الأهلي.. والسبب قفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحفظ وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى على فكرة المشاركة الاحتياطية بالأهلى وعدم الحصول على فرصة المشاركة الأساسية بالفريق الأحمر، باعتباره من العناصر الأساسية فى الفريق الأحمر وكان يمثل القوة الضاربة للمارد الأحمر فى السنوات الماضية.

ويرفض الحاوى دور الرجل الثانى فى تشكيلة الأهلى بحيث يشارك محمد مجدى قفشة بشكل أساسى ويكون هو البديل، حيث تحدث مع المقربين منه واعترض على دور البديل لقفشة وأكد أنه لا يقل عن قفشة.

ولا يشارك وليد سليمان بشكل أساسى منذ عودته من الإصابة فى الموسم الماضى والتى أبعدته عن الملاعب أكثر من 3 شهور، ليجد مكانه فى التشكيلة الحمراء قد ابتعد عنه ويشارك كاحتياطى فى غالبية المباريات.

ولا يقبل سليمان بدور البديل فى الأهلى ويرغب فى الحصول على فرصة كافية مع المارد الأحمر باعتبار أنه قادرا على العطاء والتألق مجددا فى مركزه شريطة أن يحصل على فرصة كاملة لاستعادة مستواه الغائب منذ إصابته، لاسيما أنه كان نجم الشباك فى القلعة الحمراء قبل تلك الإصابة.