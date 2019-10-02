شكرا لقرائتكم الجنايني رئيساً للجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات اختير لمنصب مدير البطولة، بعدما عمل من قبل فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، ضمن المساعدين لمدير بطولة أمم أفريقيا الماضية.
ويضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة أمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.
وتقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.
ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.
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