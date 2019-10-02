شكرا لقرائتكم شاهد.. المصري يتقدم على الإسماعيلي بهدف سنبوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق المصرى البورسعيدى من احراز الهدف الأول فى مرمي الإسماعيلى بهدف نظيف، أحرزه سعيدو سنبورى، من ضربة جزاء فى الدقيقة 17 من عمر المباراة المؤجلة بينهما المقامة على استاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى المصري الممتاز.

وتعرض محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، لعرقلة من باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، احتسبها جهاد جريشة حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها سعيدو سنبورى ووضعها قوية على يمين محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى



وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا

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أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى أحمد مسعود

خط الدفاع : بهاء مجدي وأحمد شوشة وسعيدو سمبوري وكريم العراقي

خط الوسط : فريد شوقي وحسن علي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال

خط الهجوم : محمود وادى