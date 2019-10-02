شكرا لقرائتكم ثنائى حراسة مرمى المقاصة يتصارع على مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصارع الثنائى محمود حمدى وأحمد عادل عبد المنعم، حارسى مصر المقاصة، فى منافسة قوية من أجل حماية عرين الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما غدا باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية للدورى المصري الممتاز .

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واعتمد الجهاز الفنى للمقاصة على محمود حمدى، فى مباراة الجولة الأولى للدورى المصري الممتاز، بينما جلس أحمد عادل على دكة البدلاء، بالرغم من أن الأخير خاض جميع مباريات الفريق فى الموسم المنقضى .

ورغم الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أحمد عادل عبد المنعم منذ أن كان حارسا للنادى الأهلى، إلا أن المدير الفنى للفريق الفيومى فضل منح الفرصة لمحمود حمدى فى اللقاء الأول للدورى لإكسابه حساسية المباريات مبكرا.