جنابري يعادل إنجاز ميسي في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام

استطاع النجم الألماني الصاعد سيرجي جنابري، الجانح الأيمن لنادي بايرن ميونخ، تحقيق إنجاز، والذي هو معادلة إنجاز الأسطورة الأرجنتينية لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، بعد أن أحرز سوبر هاتريك مساء الثلاثاء أمام توتنهام الإنجليزي.

ونجح جنابري في قيادة فريقه عملاق ألمانيا للإنتصار الكاسح علي توتنهام في معلقه ووسط جمهوره أنهزم توتنهام بنتيجة 7-2 ، في المباراة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك الإنجاز أصبح جنابري ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحرز 4 أهداف في مرمي فريق إنجليزي خلال لقاء واحد، ولم يستطيع أحد أن يفعلها من قبله إلا ليونيل ميسي عندما أحرز رباعية في مرمي أرسنال عام 2010، والجدير بالذكر أن جنابري لأول مرة في مشواره الكروي يسجل في دوري أبطال أوروبا.