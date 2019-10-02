شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المصرى يتقدم على الإسماعيلى بهدف سانبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدى فى التقدم بالهدف الأول على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ أحرزه سعيدو سانبورى فى الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .

وقد تعرض محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى لعرقلة من باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى احتسبها جهاد جريشة حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها سعيدو سانبورى ووضعها قوية على يمين محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى .

وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا

أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى

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خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى أحمد مسعود

خط الدفاع : بهاء مجدي وأحمد شوشة وسعيدو سنابوري وكريم العراقي

خط الوسط : فريد شوقي وحسن علي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال

خط الهجوم : محمود وادى