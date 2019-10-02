15 دقيقة.. الإسماعيلى والمصرى 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى . بدات المباراة سريعة ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض ومن ضربة حرة مباشرة من الجانب الأيسر يحتسبها جهاد جريشة حكم المباراة للمصرى يلعبها بهاء مجدى لاعب المصرى تصطدم بالعرضة وتعود للملعب ، يلعبها لاعبو الإسماعيلى وينفرد وجيه عبد الحكيم بمرمى المصرى ويضعها خارج المرمى . بعدها تهدأ المباراة قليلا وتستمر الكرة فى وسط الملعب وسط رغبة من لاعبى الفريقين فى إحراز الهدف الأول فى الوقت الذى تألق فيه مدافعى الفريق وحصل الثنائى أحمد مدبولى من الإسماعيلى وأحمد شوشة من المصرى على الإنذار الأول . حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى Advertisements خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى. بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى أحمد مسعود خط الدفاع : بهاء مجدي وأحمد شوشة وسعيدو سمبوري وكريم العراقي خط الوسط : فريد شوقي وحسن علي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال خط الهجوم : محمود وادى

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