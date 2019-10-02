شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين حمدى وعبد المنعم لحماية عرين المقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائى محمود حمدى وأحمد عادل عبد المنعم حارسى مصر المقاصة فى منافسة قوية من أجل حماية عرين الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما غدا باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية للدورى .

كان الجهاز الفنى للمقاصة قد اعتمد على محمود حمدى فى مباراة الجولة الأولى للدورى، بينما جلس أحمد عادل على دكة البدلاء، بالرغم من أن الأخير خاض جميع مباريات الفريق فى الموسم المنقضى.

ورغم الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أحمد عادل عبد المنعم منذ أن كان حارسا للنادى الأهلى، إلا أن المدير الفنى للفريق الفيومى فضل منح الفرصة لمحمود حمدى فى اللقاء الأول للدورى لإكسابه حساسية المباريات مبكرا.