سوبر كورة.. ملابس الأهلى تثير تساؤلات قبل مباراة الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إعلان الشركة الراعية للنادى الأهلى عن ارتداء فريق الكرة الزى الأسود فى مواجهة الإنتاج الحربى الليلة ليزيد اللغط، لاسيما فى ظل وجود تعارض بين الزى البديل للأحمر والزى الأساسى للإنتاج الذى يتضمن اللون الأصفر فى الأسود. وتواصل سوبر كورة مع نادى الإنتاج الحربى لمعرفة سر تغيير الزى الأساسى الخاص بالمباراة. وقام لاعبو الأهلى بجلسة تصوير للملابس الجديد للفريق بناء على رغبة الشركة الراعية للملابس التى تنوى تسويق التى شيرت الجديد للمارد الأحمر فى الفترة المقبلة. واختار السويسرى فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى قائمة تضم 21 لاعبا للقاء الإنتاج الحربى هم: Advertisements حراسة المرمى : شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير. خط الدفاع : رامى ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد فتحى. خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو. خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن. لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..

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