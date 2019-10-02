32 حكما يديرون منافسات بطولة العالم لرواد السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 32 حكما فى إدارة منافسات بطولة العالم لرواد السلاح مصر 2019، والتى تنطلق فعالياتها بدءا من يوم السبت المقبل بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة. واختار الاتحاد الدولى للعبة ثمانية حكام مصريين بالإضافة إلى 24 حكما أجنبيا من مختلف الجنسيات لإدارة البطولة التى تشهد منافسات فوق 50 و60 و70 عاما رجال وسيدات. Advertisements يمثل مصر فى البطولة نجوم الفراعنة السابقين أصحاب الصولات والجولات وهم سلاح سيف المبارزة خالد كابش ومحمد شعبان وحسام الشربينى ومحمد جمال الشيمى وأحمد شلبى، وفى سلاح الشيش عمرو الطويل وياسر إسماعيل وايمن منير والسيد سامى ومعروف بغدادى وصالح نصر. وفى سلاح السيف ياسمين جاد ومنى مفرح وحنان صالح ووليد مهران وياسر نحمده ومها مراد وعباس عزت وأحمد حازم زين العابدين ورئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى. كان اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، قد قرر إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فعاليات البطولة.

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