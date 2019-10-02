شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، لاختبار طبى على هامش التدريب الجماعى لفريقه مساء اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه النهائى من إمكانية المشاركة فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدا الخميس على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابق الدورى الممتاز.

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ويعانى "الونش" من شد فى العضلة الضامة، تعرض لها خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالى التى لم تقام، ما تسبب فى استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الفريق.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.