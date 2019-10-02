بعد وفاته في حادث طائرة.. صراع على ثروة صفقة اللاعب إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه يجب على نادي كارديف الإنجليزي، دفع 6 ملايين يورو ما يعادل (6.5 مليون دولار) لنادي نانت الفرنسي، كدفعة أولى من رسوم صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، التي تم الاتفاق عليها في يناير قبل وفاته في حادث تحطم طائرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “الأسوشيتد برس”، الأمريكية، فإن “الفيفا” أضاف أن لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد لم تغفل أبدا الظروف الدقيقة والفريدة لهذا الوضع المأساوي في النزاع بين الناديين.

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الاتحاد أشار إلى أن أن كارديف سيكون مسئولا أيضا عن الدفعات اللاحقة في صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني البالغة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني حوالي ” 20 مليون دولار”.. موضحا أن بإمكان كارديف استئناف الحكم الصادر من “الفيفا” أمام محكمة التحكيم الرياضية.

نانت الفرنسي كان قد قدم شكوى إلى “الفيفا” عندما اختلف مع كارديف حول مستحقاته في صفقة سالا، الذي لقي حتفه قبل أن يلعب لناديه الجديد.

وتوفي سالا بعد أن تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد التي كان يستقلها اللاعب مع الطيار ديفيد إبوتسون في القناة الإنجليزية أثناء طيرانها من نانت إلى كارديف.