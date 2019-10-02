روس باركلي يخرج من ملهى ليلي سكران ويرفض دفع أجرة التاكسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تورط النجم الإنجليزي روس باركلي، لاعب فريق تشيلسي، في شجار مع سائق سيارة تاكسي بمدينة ليفربول، بعدما رفض دفع ثمن الرحلة.

صحيفة “ميرور” البريطانية ذكرت أن باركلي استقل سيارة بعدما قضى سهرة في أحد الملاهي الليلية في ليفربول، إلا أنه بعد توصيله، لم يجد أمولا ليدفع بها ثمن الرحلة، الأمر الذي أدخله في صراع مع السائق.

الصحيفة أضافت نقلا عن مصدر لها: أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما وضع في موقف محرج، حيث تعرض لسخرية كبيرة من طرف من حضروا الواقعة.. وقال أحدهم ساخرا بصوت عال “كيف لنجم فريق كبير مثل تشيلسي لا يملك أموالا لتسديد ثمن الرحلة؟”.

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وذكر آخر “كان يبدو ثملا جدا ولم يكن في وعيه الطبيعي، حتى أنه لا يستطيع الوقوف بشكل مستقر.. كان يردد للسائق: لن أدفع لك، لا أملك أموالا”.

وبعد مشادة طويلة، قرر سائق التاكسي الاتصال بالشرطة للتدخل وحل هذا النزاع.

عنصران من شرطة ليفربول حضرا إلى مكان الواقعة، حيث قاما بعد ذلك باصطحاب باركلي إلى أقرب صراف آلي لسحب الأموال المطلوبة لأداء المستحقات.

اللاعب كان يقضي عطلة قصيرة في مسقط رأسه ليفربول، بعد المباراة التي جمعت فريقه، ببرايتون، في الأسبوع السابع من “البريمرليج”.