القضاء يقتص لنيمار دا سيلفا في قضية الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنصف القضاء البرازيلي النجم نيما ردا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب السامبا، في قضية اغتصاب اتهمته فيها العارضة البرازيلية ناجيلا ترينداد.

وقال قاضٍ برازيلي: إن عارضة الأزياء التي اتهمت لاعب كرة القدم في نادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، بالاغتصاب، ستمثل للمحاكمة بتهمة الاحتيال.

قاض آخر أسقط تهما خطيرة وجهتها العارضة ناجيلا ترينداد إلى نيما ردا سيلفا، وذلك بعد قرار رفض شكواها بالاغتصاب، بسبب نقص الأدلة، وذلك في قضية أصبحت مثار جدل في الشارع الكروي.

Advertisements

المدعي كوزمي أراخو، كان قد صرح قائلا: إنه سيطعن على القرار باتهام ترينداد وزوجها السابق بالاحتيال في الإجراءات.. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “الأسوشيتد برس” الأمريكية.

القاضي وجد أدلة على أن العارضة وزوجها السابق إستيفينس ألفيس حاولا التلاعب بالتحقيق.

ناجيلا ترينداد، كانت قد اتهمت اللاعب نيمار باغتصابها بفندق في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان نفى الاتهام، وقال إن العلاقة بينهما كانت بالتراضي.