شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة ضخمه تنتظر سيلفا بسبب العنصرية والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن وجود عقوبة ضخمه تنتظر البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي.
مدة عقوبة سيلفا من الاتحاد الإنجليزي
وأكد الاتحاد الإنجليزي أن سيلفا مهدد بالإيقاف لمدة لا تقل عن 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيب عقوبة برناردو سيلفا من الاتحاد الإنجليزي
وجاءت احتمالية توقيع هذه العقوبة على سيلفا بسبب اتهام الاتحاد الإنجليزي له بسوء السلوك والتصرف والعنصرية بسبب رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إلى ميندي زميله بالفريق.
وقد أعطى الاتحاد الإنجليزي سيلفا مهلة حتى يوم 9 أكتوبر القادم للرد على هذا الإتهام قبل توقيع العقوبة عليه بشكل رسمي.
ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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