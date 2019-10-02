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فالفيردي يواصل أخطائه القاتلة مع برشلونة ضد إنتر

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يستعد ملعب كامب نو لإستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد إنتر، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي، قرر إشراك البرتغالي في الجبهة اليسرى خلال مباراة برشلونة ضد إنتر .

وأشارت الصحيفة المقربة من البلوجرانا، أن إصابة الإسباني جوردي ألبا أجبرت فالفيردي على الدفع بنيلسون سيميدو في الجهة اليسرى، لعدم ثقته التامة في فيربو جونيور الوافد الجديد للفريق.

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وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن سيرجيو روبيرتو هو من سيعود لقيادة الجبهة اليمنى  لكتيبة برشلونة ضد إنتر.

حلم الصدارة يرواد برشلونة ضد إنتر

ويدخل برشلونة ضد إنتر في مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المجموعة، وهو الهدف ذاته لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث أن الفوز للنيراتزوري سيجعل منه بطلًا للمجموعة.

وذلك بعدما قد تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعة، كما تعادل إنتر مع نظيره سلافيا براج، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة .

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