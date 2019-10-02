شكرا لقرائتكم خبر عن بتروفيتش يستقيل من تدريب تشسكا صوفيا والان مع التفاصيل

اعلن تشسكا صوفيا بطل الدوري البلغاري لكرة القدم 31 مرة اليوم الأربعاء استقالة المدرب ليوبكو بتروفيتش الفائز بكأس أوروبا بعد شهرين ونصف فقط في المنصب عقب سلسلة من النتائج المتواضع وحقق تشسكا، هو واحد من الناديين الأكثر شعبية في بلغاريا، خمسة انتصارات في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم وفشل في التأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويحتل المركز الرابع في الدوري المؤلف من 14 فريقا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر لودوجوريتس وسبع نقاط عن غريمه اللدود ليفسكي وقال تشسكا في بيان "بعد اجتماع مع ملاك النادي أعلن بتروفيتش رغبته في ترك منصبه وتقبل المسؤولية عن أداء الفريق" مشيرا إلى فشل جهود إقناعه بالاستمرار.

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وقاد الصربي بتروفيتش (72 عاما) دائم الترحال رد ستار بلجراد للفوز بكأس أوروبا عام 1991 وهو أحد أقدم المدربين في الكرة الأوروبية.

وواجه انتقادات من مشجعين ووسائل اعلام باتباع أساليب قديمة وعدم الاعتماد على عناصر بارزة مثل القائد نيكولاي بودوروف مبررا ذلك بترك "تأثير سيء في غرف الملابس.

وقاد بتروفيتش، الذي درب أندية في صربيا وإسبانيا وأوروجواي واليونان والنمسا والصين وكرواتيا والإمارات وقازاخستان ورواندا، ليفسكي للفوز بلقب الدوري البلغاري في 2001.