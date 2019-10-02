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بوتراجينيو يكشف أسباب تعادل ريال مدريد ضد كلوب بروج

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أوضح إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد وأسطورته السابق عن رأيه في المباراة التي خاضها الفريق أمام كلوب بروج في والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .

قال: «المباراة والنتيجة لم تكونا متوقعتين، لقد بدأنا بالشكل الأسوأ، ولكن الريال امتلك الشجاعة الهجومية ، وامتلكنا الاستحواذ في العديد من عمر المباراة ونحن الأكثر محاولة على المرمي ، تم تسجيل هدف عظيم في الشوط الثاني ، لقد سجلنا وبدائو يفقدون الكرة بسرعة، في الدقائق العشرين الأولى لعبنا في منطقتهم وفي النهاية كنا المتحكمين وكان الأمر في قبضتنا ورغم أننا أردنا النقاط الثلاثة، فإننا لم نكن سعداء».

وعن الدفاع: «إنهم يمتلكون لاعبيين سريعين للغاية في المقدمة، وقد امتلكوا الميزة في المساحات ، كنا نكسب ونخسر تلك الصراعات في نفس الوقت».

اما عن التبديلات: «كان علينا أن نستبدل كورتوا لانه شعر بالألم في بطنه، وناتشو لإصابته في الركبة، هذا حجّم نطاق فعلنا في الشوط الثاني».

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