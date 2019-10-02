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مانشستر يونايتد يكشف عن الرباعي الجديد في الانتقالات الشتوية المقبلة

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قرر مانشستر يونايتد ضم 4 لاعبين للموسم القادم، حيث سيتم التعاقد معهم خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلتين.

مانشستر يونايتد حدد مركز لاعب خط الوسط وقلب الدفاع ومهاجم وجناح، لتقوية تشكيلته خلال موسم 2020-2021.

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اليونايتد مازال مهتمًا بلاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون، بالإضافة إلى زميله في النادي والمنتخب، بين تشيلويل، وجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، بالإضافة إلى ديكلان رايس.

الرباعي استدعي للمنتخب الإنجليزي ، ويونايتد سيكون تحت الضغط لإبرام التعاقدات معهم قبل البطولة الأوروبية يورو 2020، وذلك للحصول عليهم بأسعار مقبولة قبل أن ترتفع أثمانهم .

وهناك قبول مبدئي من الصفقات الأربع للانضمام إلى مانشستر يونايتد، بينما يرى البعض أن هؤلاء ما هم إلا جزء من قائمة طويلة سوف تأتي الي اليونايتد.

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