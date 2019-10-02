الامارات | مجيد بوقرة: جاهزون لمواجهة خورفكان وأتطلع لنقل خبراتي للفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجيد بوقرة: جاهزون لمواجهة خورفكان وأتطلع لنقل خبراتي للفجيرة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد قائد المنتخب الجزائري السابق ومدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة مجيد بوقرة انه يتطلع الى ان ينقل كامل خبرته التي تولدت من خلال لعبه في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لتكون في متناول لاعبي الفجيرة وبناء فريق قوي قادر على الظهور المميز وتحقيق اهداف النادي المرجوة مبينا انه يعمل من اجل الارتقاء بمستوى الفريق فنيا لهذا الهدف.



وعبر بوقرة عن ثقته بان يستعيد لاعبيه مستواهم المميز الذي قدموه في مباراتي الوصل في كأس الخليج العربي والوحدة في الدوري وحقق في كليهما الفوز (1-0)، ليتمكن من الفوز في المباراة القادمة على خورفكان والتي ستقام مساء الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.



وقلل مجيد بوقرة من الاثار التي تركتها اثار الخسارة امام شباب الاهلي (5-1) مؤكدا انه عمل على تصحيح الاخطاء طوال الأسبوع الماضي والفريق جاهز لتقديم مباراة جيدة فنيا وتابع: تحدث في بعض الأحيان يصطدم المدرب بالمستوى الفني المتواضع الذي يقدمه الفريق ويتعرض للأخطاء بالرغم من العمل الذي يسبقه وهو ماحدث من تراجع لآداء الفريق في المباراة الماضية وخصوصا في اخر 20 دقيقة.



وعن مباراته امام خورفكان قال بوقرة: ستكون مباراة ديربي قوية بين الفريقين ونتطلع من خلالها الى تحقيق ثان انتصار في الدوري .

