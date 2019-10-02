شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة أسوان دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الخميس، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها مساء السبت المقبل، على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، دون الحصول على راحة.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة في الثامنة مساء اليوم، أمام الإنتاج الحربي على استاد السلام ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزه الأول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز على حساب سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.