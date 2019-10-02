الأربعاء 2 أكتوبر 2019
أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، انه لا يمانع أن يعمل كمدرب في المملكة العربية السعودية، بعد المحاضرة الفنية التي ألقاها على مدربي السعودي أمس الثلاثاء.
وقال مورينيو أثناء المحاضرة التي ألقاها، إنه لا يمانع في التدريب في السعودية، وذلك في حال وصول العرض المناسب.
وقال البرتغالي: "عندما انتقل لبلدٍ جديد يجب علي أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها، كما أحرص على اختيار مساعد لي من ذات البلد ومن نفس الفريق لمساعدتي".
وأضاف: "تفاجأت بأن المدربين الأجانب الذين يحضرون إلى السعودية يأتون ومعهم 5 مدربين مساعدين أو أكثر من أبناء موطنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يكشف عن إمكانية التدريب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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