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مورينيو يكشف عن إمكانية التدريب في السعودية

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، انه لا يمانع أن يعمل كمدرب في المملكة العربية ، بعد المحاضرة الفنية التي ألقاها على مدربي السعودي أمس الثلاثاء.

وقال مورينيو أثناء المحاضرة التي ألقاها، إنه لا يمانع في التدريب في السعودية، وذلك في حال وصول العرض المناسب.

وقال البرتغالي: "عندما انتقل لبلدٍ جديد يجب علي أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها، كما أحرص على اختيار مساعد لي من ذات البلد ومن نفس الفريق لمساعدتي".

وأضاف: "تفاجأت بأن المدربين الأجانب الذين يحضرون إلى السعودية يأتون ومعهم 5 مدربين مساعدين أو أكثر من أبناء موطنهم".  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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