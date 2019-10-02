الأربعاء 2 أكتوبر 2019
تركي آل الشيخ
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، عن قبوله غمار المنافسة والتحدي مع فريق اتحاد جدة، خلال فترة التوقف الشتوي.
وقبل آل الشيخ تحدي أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، على إقامة مباراة على أرض "الجوهرة المشعة" خلال يناير المقبل 2020، أثناء فترة التوقف.
ووجه تركي آل الشيخ، رسالة إلى أنمار الحائلي قائلًا "أنمار.. هيا بنا.. لو فواز القرني قدر يسوي حركة رعد في القائم.. الله يا أنمار".
وكان مالك نادي ألميريا الحالي وبيراميدز المصري السابق، قد أعلن التحدي بمواجهة أي فريق عربي خلال فترة التوقف الشتوي، على أرضه ووسط جماهيره.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوافق على مباراة التحدي بين ألميريا واتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.