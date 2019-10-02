مدرب ألميريامدرب ألميريا: كرة القدم بحاجة إلى مورينيو

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أكد بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق ألميريا الإسباني والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ اليوم الأربعاء، إنَّ كرة القدم بحاجة لجهود مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو، وأن يعود لعالم التدريب.



وصرح إيمانويل تعليقًا على مقطع الفيديو الذي بثه مالك النادي، المستشار السعودي تركي آل الشيخ مع "ذا سبيشيال وان" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كمدرب وكرة القدم تأثرا بأفكار مورينيو.

وأضاف تعليقًا على "مو" الذي سبق ودرب أندية كبيرة بحجم ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وإنتر سابقًا: "إنه شخص خاص وأكثر من مجرد مدرب بالنسبة لي. هو شخص تعلمت منه الكثير".

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وأضاف "مورينيو شخص مهم في توقيت مهم لكرة القدم البرتغالية؛ لأنه غيّر عقلية وطريقة رؤية كرة القدم".

وأشار إلى أنه رغم عدم تحدثه كل يوم مع مورينيو، إلا أن العلاقة التي تجمعهما قائمة على الاحترام وأنه لا يسعه سوى أن يكيل المديح له.

وتحت قيادة إيمانويل، يحتل ألميريا وصافة جدول دوري الدرجة الثانية بـ17 نقطة، وبفارق نقطتين عن قادش المتصدر، وهما المركزين اللذين يؤهلان مباشرة للأضواء، بعد مرور 8 جولات.