شكرا لقرائتكم مختار مختار يخطط لتعطيل قطار الأهلي فى الدوري المصري الممتاز الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلي مباراة صعبة، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، أمام الإنتاج الحربي على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصري الممتاز .

ويخطط مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم بهدف الحفاظ على أكبر عدد من النقاط وتعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محلياً وأفريقيا، حيث يعول مدرب الانتاج على الاستفادة من خبرات أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى وأحمد شديد قناوى ومحمد رجب وعامر عامر وباسم مرسي نجوم الفريق.

مباراة الأهلى مع الإنتاج الحربي تعد المواجهة رقم 22 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق، حيث واجه مختار مختار الأهلى 21 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت ومرتين عندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى، ومثلها مع الاتحاد السكندرى وإنبى وخمسة مرات مع الإنتاج الحربى.

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وفاز مختار مرة واحدة على الأهلي عندما كان مدرباً لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلى وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى وعندما كان مدرباً للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات .

المواجهة الأخيرة التى جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما خسر من المارد الاحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية.