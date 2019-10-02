شكرا لقرائتكم "اللبس" يثير أزمة قبل موقعة الأهلي ضد الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ملابس الأهلي ضد الإنتاج الحربي تثير تساؤلات



جاء إعلان الشركة الراعية للنادى الأهلي عن ارتداء فريق الكرة الزى الأسود فى مواجهة الإنتاج الحربى الليلة ليزيد اللغط لاسيما فى ظل وجود تعارض بين الزى البديل للأحمر والزى الأساسي للإنتاج الذى يتضمن اللون الأصفر فى الأسود.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي وتعليق الضيوف على أزمة الملابس



مصدر داخل نادي الإنتاج الحربى أكد أنه لم يطلب منهم تغيير الزي الأساسى الخاص بالمباراة حتي يتمكن الأهلى من ارتداء الزي الأسود مؤكدا انه ينتظر ماذا سيقول مراقب المباراة لأنه مسئول عن هذه الأمور.

الحكم يحسم ملابس الأهلي ضد الإنتاج الحربي



وسيكون القول الفصل فى هذه الأزمة خاص بحكم المباراة والمراقب لاسيما أن المباراة هى مباراة الأهلى وليس الإنتاج وليس لديه مبرر لتغيير زيه الأساسى من الأحمر للأسود لاسيما فى ظل تعارضه مع الزى الأساسى للإنتاج الحربى فهل يتراجع المارد الأحمر عن الظهور بالزى الإحتياطى ويعود للزى الأساسى؟

الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالزي الأسود



كان الأهلى قد ظهر بالزى الجديد الأحمر فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت السبت الماضى باستاد برج العرب وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

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وقام لاعبو الأهلى بجلسة تصوير للملابس الجديد للفريق بناء على رغبة الشركة الراعية للملابس التى تنوى تسويق التى شيرت الجديد للمارد الأحمر فى الفترة المقبلة.

قائمة الأهلي ضد الإنتاج الحربي



واختار السويسري فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة تضم 21 لاعبا للقاء الإنتاج الحربى هم:

حراسة المرمي : شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير.

خط الدفاع : رامى ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد فتحى.

خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.