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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى الممتاز. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد غدٍ الأربعاء، فى ثانى جولات الدورى المحلى.

كما حسم ايهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدي قائمة المصري استعدادا لديربي القناة

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع وشهدت قائمة الدروايش عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب ضم دونجا ومدبولى بعد اكتمال جاهزيتهما.

القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح، محمد فوزى .

خط الدفاع: محمد مجدى الجمل، باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

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خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإسكندرية صباح اليوم ، استعدادا لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا فى ثانى جولات المسابقة.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع ومن المقرر أن يخوض الدراويش المران الختامى بأحد الملاعب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء 2/10/2019 بث مباشر بدون تقطيع وفى سياق آخر سيغادر الفريق للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية من أجل الاستعداد للقاء وادى دجلة المحدد له السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالجولة الثالثة للمسابقة، سعيا لتفادى أزمة الارهاق وضيق الوقت.