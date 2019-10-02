شكرا لقرائتكم قراء الخليج 365 يختارون الجونة ليكون الحصان الأسود فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار قراء موقع "الخليج 365" نادى الجونة ليكون الحصان الأسود فى بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ردا على استطلاع أجراه الموقع.

وحصل نادى الجونة على 48% من تصويت قراء الموقع، فى حين جاء نادى طنطا فى المركز الثانى بـ22% من التصويت، وحل فريق وادى دجلة فى المركز الثالث بـ20%، بينما جاء أسون فى المركز الرابع برصيد 6%، فيما رأى القراء أن نادى إف سى مصر بعيدا عن لقب الحصان الأسود فى الدورى برصيد 4% فقط.

جدير بالذكر أن نادى الجونة تلقى هزيمتين فى أول جولتين من الإسماعيلى فى الأسبوع الأول بهدف نظيف، وأمام الاتحاد السكندرى أمس بهدف نظيف أيضا، ليفشل فى تحقيق أى نقاط حتى الآن.