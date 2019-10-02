شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد المصري .. وجيه عبد الحكيم يقود هجوم الدروايش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للنادى الاسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة المصرى بعد قليل فى ثانى جولات الدورى المصرى بنسخته الجديدة. حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم Advertisements وفى الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا ومن أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى أم على مقاعد البدلاء فيجلس كل من محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

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