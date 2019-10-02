شكرا لقرائتكم إنبي يصرف مستحقات لاعبيه تحفيزاً لمباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، مستحقات لاعبى الفريق البترولى، عن الموسم المنقضى والموسم الحالى، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ويأتي قرار زكريا السيد، بمنح جميع لاعبى إنبى النسب المستحقة لهم عن الموسم المنقضى بالإضافة إلى الموسم الحالى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مباراتهم المقبلة أمام سموحة، لتقديم عروض إيجابية للمنافسة على المراكز المتقدمة فى الدورى هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن إنبى يستعد لمواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وخسر إنبى أولى جولاته فى الدورى المصري الممتاز أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة الثانية من المسابقة بهدف لكل فريق .