شكرا لقرائتكم إنبي يصرف مستحقات لاعبيه تحفيزاً لمباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر إنبى أولى جولاته فى الدورى المصري الممتاز أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة الثانية من المسابقة بهدف لكل فريق .
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