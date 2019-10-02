شكرا لقرائتكم جماهير القنال ينتظرون ديربي أبناء العم فى الدوري المصري.. الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لديربى "أبناء العم" مع دقات الساعة الخامسة والنصف اليوم الأربعاء، الذى سيجمع الإسماعيلى مع المصرى بدون حضور جماهيرى فى ثانى أسابيع المسابقة المحلية.

ويحمل اللقاء رقم 113 حيث تقابل الفريقان من قبل منذ عام 48 خلال المواسم المكتملة بالدوري في 112 مباراة ، حقق خلالهم الاسماعيلي الفوز في 50 مباراة وخسر في 21 مباراة و تعادل في 41 مباراة .

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أكبر فوز حققه الاسماعيلي 5-0 في موسم 97\98 بينما كان اكبر انتصار للمصري 5/2 موسم 52-53.