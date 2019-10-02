حسام البدري يراقب مهاجم مهاجم مصر المقاصة...

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كان عمرو مرعى قد احرز هدفين لفريقه فى لقاء الجولة الأولى أمام أسوان والذى حقق فيه المقاصة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
مستوى عمرو مرعى لم يتوقف عند تسجيله للاهداف فقط ولكن المستوى الذى ظهر عليه كان أكثر من رائع سواء فى الجانب الفنى أو البدنى مما جعله يجذب الانظار فى بداية مشاركته مع الفريق الفيومى .
يذكر أن مصر المقاصة استعار عمرو مرعى من فريق بيراميدز لمدة موسم فى نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعدما فشل مسئوليه فى التعاقد مع مهاجم عربى قوى .
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