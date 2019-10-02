جهاد جريشة يتفقد ملعب ديربي "أبناء العم" بالدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل تفقد الحكم الدولى جهاد جريشة، الذى سيدير مباراة الإسماعيلى مع المصرى، ملعب ببرج العرب، فى الإسكندرية، للوقوف على مدى جاهزيته لديربى "أبناء العم" المقرر انطلاقه فى الخامسة والنصف من مساء اليوم لحساب الجولة الثانية بمسابقة الدورى المحلى، حيث أشاد جريشة ومعاونيه بأرض ملعب المواجهة التى تقام بدون حضور جماهيرى لدواعي أمنية. وأعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي. جهاد جريشة أدار للاسماعيلى 25 مباراة قبل مواجهة اليوم فاز الدراويش في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسرفى 5 مباريات. Advertisements وأدار الحكم الدولى للاسماعيلى ثلاث مباريات فى الدورى المنقضى 2018/2019 الاولى كانت امام الاهلى فى افتتاحية الدورى وانتهت بالتعادل 1/1 والثانية امام الاتحاد بالاسماعيلية وانتهت بفوز الاصفر 2/0 والمباراة الثالثة والأخيرة كانت امام الانتاج الحربى بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف. ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.

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