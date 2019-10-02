شكرا لقرائتكم محمد صلاح أغلى من جميع أندية الدوري المصري بـ 2 مليون يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أفضل لاعب مصري فى تاريخ الاحتراف على مر العصور، ويزداد تألقا وبريقا كل مباراة مع الريدز ليخطف أنظار العالم ليصنع أمجاد للفراعنة فى بلاد الفرنجة .

التألق والإبداع هو شعار مو صلاح الذى حرص منذ لمعان اسمه وبزوغ نجمه فى سماء الكرة الاوروبية فى رحلة احتراف بدأها مع نادى بازل السويسري ليتألق فى الدوري السويسري ودوري أبطال أوروبا ثم كتب تفوقه الكروي فى الدوري الإيطالي الكالتيشو عبر بوابتى روما وفيورنتينا ، ونفس الحال مع البريميرليج فى الدوري الانجليزي مع تشلسى وحاليا مع ليفربول ليسطر تاريخيا بأحرف من ذهب.

ما يصنعه الفرعون المصرى فى إنجلترا وتحطيمه للأرقام القياسية لم يكن نتيجة ضربة حظ فاللاعب اجتهد وكافح إلى أن حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى مرتين، وأن كان قد حصل عليها فى الموسم الماضى بالتساوى مع مانى وأوبميانج وأفضل لاعب فى أفريقيا.

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وبالطبع تعلو قيمة النجم المصرى فى سوق الانتقالات الكروية على الساحة العالمية بعدما أصبح الفرعون من المع نجوم الكرة العالمية وأكبرهم تسويقيا ، حيث حدد موقع ترانسفير ماركت الشهير الخاص بتحديد قيمة كل لاعب التسويقة فإن قيمة محمد صلاح بحوالي 150 مليون يورو ليتخطي القيمة التسويقية لجميع أندية الدورى المصرى مجتمعة.

كما حدد موقع ترانسفير ماركت القيمة التسويقية لأندية الدورى المصرى للموسم الكروي الحالى 2019/2020 ، بمبلغ 148 مليونا و23 ألف يورو يتم تقسيمها كالتالى:

الأهلى بـ31 مليونا و65 ألفا والزمالك بـ22 مليونا و23 ألفا وبيراميدز بـ20 مليونا و68 ألفا ومصر المقاصة بـ9 ملايين و95 ألفا والإسماعيلى بـ6 ملايين و50 ألفا وإنبى بـ5 ملايين و98 ألفا والمصري بـ5 ملايين و93 ألفا وطلئع الجيش بـ5 ملايين و88 ألفا والمقاولون العرب بـ5 ملايين و63 ألفا والاتحاد السكندرى بـ5 ملايين و58 ألفا ووادي دجلة بـ5 ملايين و23 ألفا وسموحة بـ5 ملايين و23 ألفا والإنتاج الحربي بـ4 ملايين و95 ألفا والجونة بـ4 ملايين و68 ألفا وحرس الحدود بـ3 ملايين و33 ألفا وإف سي مصر بـ2 مليون و90 ألفا وطنطا بـ2 مليون و85 ألفا وأخيراً أسوان بـ2 مليون و10 آلاف.