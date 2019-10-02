شكرا لقرائتكم 8 حكام مصريين يشاركون فى بطولة العالم لرواد السلاح بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى سلاح السيف ياسمين جاد ومنى مفرح وحنان صالح ووليد مهران وياسر نحمده ومها مراد وعباس عزت وأحمد حازم زين العابدين و رئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى.
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